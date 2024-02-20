Koç Holding dünyaca ünlü gıda firmasını sattı

Koç Holding, Tat Gıda’nın yüzde 49,04’lük hissesinin ve 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu’na satılması ve devredilmesi işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Tat Gıda) paylarının satış sürecine ilişkin olarak 08.01. 2024 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz kapanış ön şartlarının gerçekleştirilmesinin ardından;
Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz da dahil olmak üzere Koç Grubu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Grubu ile bağlantılı vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda’nın sermayesinin yüzde 49,04’ünü oluşturan kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne satışı ve devri işlemleri sonuçlandırılmıştır.” denildi.Açıklamada, “Yüzde 49,04’lük Tat Gıda paylarının devri için 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlenen devir bedeli, kapanış tarihine göre hazırlanacak olan bağımsız denetçi raporundaki net borç ve net işletme sermayesi rakamları üzerinden ayarlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bolluk - Sadece domates işleme tesisinin bu kadar çok para etmesi enteresan.bir de bu tesisi alan buradan kar edecek. demek ki pahalı ve az gıda yakın gelecegin gerçeği olacak ..bir kutu salcanjn 4 TL 5 TL olduğu muzun 4 TL , bir kilo kavrulmuş iç fındığın 14 TL olduğu bolluk yıllarını yaşadık. Şu an belirsiz
Mühendi̇s - KOÇ UFAK UFAK SIVIŞIYOR , ANLAMIYOR MUSUNUZ ?
Saffet İnanır - Galeyanı seven bir milletiz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.