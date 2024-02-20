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Koç Holding dünyaca ünlü gıda firmasını sattı

Koç Holding, 65 yıllık bir gıda markası olan Tat Gıda’nın yüzde 49,04’lük hissesini elden çıkardı. Koç Holding ile bütünleşmiş olan şirketin yeni sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi oldu.

Koç Holding dünyaca ünlü gıda firmasını sattı mask

Koç Holding, Tat Gıda’nın yüzde 49,04’lük hissesinin ve 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu’na satılması ve devredilmesi işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Tat Gıda) paylarının satış sürecine ilişkin olarak 08.01. 2024 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz kapanış ön şartlarının gerçekleştirilmesinin ardından;

Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz da dahil olmak üzere Koç Grubu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Grubu ile bağlantılı vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda’nın sermayesinin yüzde 49,04’ünü oluşturan kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne satışı ve devri işlemleri sonuçlandırılmıştır.” denildi.Açıklamada, “Yüzde 49,04’lük Tat Gıda paylarının devri için 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlenen devir bedeli, kapanış tarihine göre hazırlanacak olan bağımsız denetçi raporundaki net borç ve net işletme sermayesi rakamları üzerinden ayarlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.
# 2024, Ticaret

20 Şub 2024 - 09:14 - Gündem

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Yorumlar

(3)
02

Bolluk - Sadece domates işleme tesisinin bu kadar çok para etmesi enteresan.bir de bu tesisi alan buradan kar edecek. demek ki pahalı ve az gıda yakın gelecegin gerçeği olacak ..bir kutu salcanjn 4 TL 5 TL olduğu muzun 4 TL , bir kilo kavrulmuş iç fındığın 14 TL olduğu bolluk yıllarını yaşadık. Şu an belirsiz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 09:36
01

Mühendi̇s - KOÇ UFAK UFAK SIVIŞIYOR , ANLAMIYOR MUSUNUZ ?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Şubat 09:22
03

Saffet İnanır - @Mühendi̇s 01 nolu yoruma cevabı: Galeyanı seven bir milletiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 09:45
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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