İzmit Belediyesi şehit aileleri ve gazileri unutmayarak sık sık ziyaret programları gerçekleştirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Eray Bodur, şehrimizde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şaban Aydın’ı ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Her daim kıymetli gazi ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip, Gazi Şaban Aydın’a hediyelerini takdim etti.
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İzmit Belediyesinden kahraman gazilerimize şükran dolu ziyaret
Kahraman gazilerimizi unutmayan İzmit Belediyesi, kentimizde yaşayan Gazilerimizi ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını dile getiriyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.