Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Kursları Ereğli binasını ziyaret etti.Ziyaret sırasında KARMEK Ereğli Sorumlusu Hatice Akkaya, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle görüşen Mesut Çetinkaya, üreten ve şehrimize değer katan kadıların her zaman yanında olduğunu belirterek, kolaylıklar diledi.KARMEK Ereğli Kurs Merkezi yöneticileri ve kursiyerler ziyaretten dolayı Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.