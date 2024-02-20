20 Şub 2024 - 09:16- Siyaset G:

Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti  

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Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti   mask
Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti  
Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti  
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Kursları Ereğli binasını ziyaret etti.Ziyaret sırasında KARMEK Ereğli Sorumlusu Hatice Akkaya, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle görüşen Mesut Çetinkaya, üreten ve şehrimize değer katan kadıların her zaman yanında olduğunu belirterek, kolaylıklar diledi.KARMEK Ereğli Kurs Merkezi yöneticileri ve kursiyerler ziyaretten dolayı Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.

 
# cumhur ittifakı

20 Şub 2024 - 09:16 - Siyaset

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