Çetinkaya, Ereğli Kurs Merkezini ziyaret etti  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Kursları Ereğli binasını ziyaret etti.Ziyaret sırasında KARMEK Ereğli Sorumlusu Hatice Akkaya, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle görüşen Mesut Çetinkaya, üreten ve şehrimize değer katan kadıların her zaman yanında olduğunu belirterek, kolaylıklar diledi.KARMEK Ereğli Kurs Merkezi yöneticileri ve kursiyerler ziyaretten dolayı Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.