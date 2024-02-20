Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu

Markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin lira kazanan Arslan, dizilerden kazandığından çok daha fazla gelir elde etti. Sonrasında kariyer planını değiştirdi. Arslan'ın sosyal medyada 211 bin takipçisi bulunuyor.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi gördü. Birçok dizi ve reklam filminde rol aldı.

Arslan'ın ilk dizi deneyimi, 2007'de TRT 1'de yayınlanan Sardunya Sokak oldu.

Ardından 2008'de Show TV'de Sınıf, Kanal D'de Hepimiz Birimiz İçin ve atv'de Gurbet Kuşları dizilerinde oynadı.

2009'da TRT 1'de Kafkas, 2009-2010 yıllarında Show TV'de Kahramanlar dizilerinde yer aldı. İlk başrolünü Her Şeye Rağmen dizisinde üstlendi.

2011-2012 yıllarında Kanal D ve Star TV'de Bir Çocuk Sevdim dizisinde 39 bölüm başrol oynadı.