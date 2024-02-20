Derince'de tekvando şöleni

5 ayrı merkezde devam eden çalışmalarda yer alan 184'ü kız, 240'ı erkek toplam 424 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Derincespor tekvando kuşak sınavı heyecanı Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.
Derincespor Kulübü tekvando kuşak sınavını Zeki Aygün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin, Derincespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporseverler ilgiyle takip etti.
5 ayrı merkezde devam eden çalışmalarda yer alan 184'ü kız, 240'ı erkek toplam 424 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Derincespor tekvando kuşak sınavı heyecanı Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.