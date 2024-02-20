20 Şub 2024 - 09:30- Siyaset G:

Çetinkaya’dan Hasan Hoca’ya umre ziyareti

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Çetinkaya’dan Hasan Hoca’ya umre ziyareti mask
Çetinkaya’dan Hasan Hoca’ya umre ziyareti
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, kutsal topraklarda Umre ziyaretlerini gerçekleştirerek ilçeye dönen hemşerilerini evlerinde ziyaret etti. Çetinkaya ve ekibi ilçenin tanınan hocası Hasan Göker’i ziyaret etti. Çetinkaya, yapmış olduğu ziyarette; “Rabbim Hasan Hocamızın yapmış olduğu umre ziyaretini kabul etsin, tüm Müslüman kardeşlerimize de umreye gitmeyi nasip etsin” dedi.
# cumhur ittifakı

20 Şub 2024 - 09:30 - Siyaset

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