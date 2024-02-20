Çetinkaya’dan Hasan Hoca’ya umre ziyareti

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, kutsal topraklarda Umre ziyaretlerini gerçekleştirerek ilçeye dönen hemşerilerini evlerinde ziyaret etti. Çetinkaya ve ekibi ilçenin tanınan hocası Hasan Göker’i ziyaret etti. Çetinkaya, yapmış olduğu ziyarette; “Rabbim Hasan Hocamızın yapmış olduğu umre ziyaretini kabul etsin, tüm Müslüman kardeşlerimize de umreye gitmeyi nasip etsin” dedi.