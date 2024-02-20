Feyza Altun'a tutuklama talebi

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafındna ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: SÖZCÜ