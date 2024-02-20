Feyza Altun'a tutuklama talebi

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’ne getirildi. Savcı tarafındna ifadesi alınan Altun, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği' iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sevinenler Olur - içerde sevilenler olur ne güzel arkadaş ne güzel ohhhhhh diye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.