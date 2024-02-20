F Grubunda gol sağanağı

ÇAYIROVA NET SKORLA KAZANDI: 7-0

Çayırova Gençlerbirliği, sahasında Gebze Genç Kalespor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı. Molla Fenerispor ile Çayırova Yeni Mahalle Gümüşspor arasındaki mücadele ise 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın da sahadan birer puanla ayrılması dengeli bir maçın sonucunu ortaya koydu.

Darıca İdman Yurdu, evinde Er Bakan Gençlikspor'a 3-2 mağlup olarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede konuk ekip, son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaştı. Gebze Denizliköyüspor, evinde Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği'ne 1-4 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Konuk ekip, etkili hücum performansıyla galibiyete uzandı.