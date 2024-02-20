F Grubunda gol sağanağı

ÇAYIROVA NET SKORLA KAZANDI: 7-0
Çayırova Gençlerbirliği, sahasında Gebze Genç Kalespor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı. Molla Fenerispor ile Çayırova Yeni Mahalle Gümüşspor arasındaki mücadele ise 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın da sahadan birer puanla ayrılması dengeli bir maçın sonucunu ortaya koydu.
Darıca İdman Yurdu, evinde Er Bakan Gençlikspor'a 3-2 mağlup olarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede konuk ekip, son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaştı. Gebze Denizliköyüspor, evinde Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği'ne 1-4 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Konuk ekip, etkili hücum performansıyla galibiyete uzandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.