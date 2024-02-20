4 maçta tam 30 gol atıldı, maç başına 7.5 gol düştü

SERHATSPOR GOL OLDU YAĞDI
Çayırova Belediyesi Eğitimspor, sahasında Mustafapaşaspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip, etkili hücumlarıyla rakibine şans tanımadı. Gebze Pelitlispor, sahasında 41 KDZ Sportif Faaliyetler’i 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmada rakip fileleri havalandıran ev sahibi ekip, rahat bir galibiyet elde etti. Dilovası Yıldızlarspor, evinde Gebze Yavuz Selimspor’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekip, etkili hücumlarıyla galibiyete uzanırken, ev sahibi takım ise istediği performansı sergileyemedi. Serhatspor, evinde Gebze Balkanspor’u 10-2 gibi yüksek bir skorla mağlup ederek adeta gol yağmuruna tuttu. Karşılaşmada 12 golün atıldığı mücadelede ev sahibi ekip farklı galibiyete ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.