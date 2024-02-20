4 maçta tam 30 gol atıldı, maç başına 7.5 gol düştü

SERHATSPOR GOL OLDU YAĞDI

Çayırova Belediyesi Eğitimspor, sahasında Mustafapaşaspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip, etkili hücumlarıyla rakibine şans tanımadı. Gebze Pelitlispor, sahasında 41 KDZ Sportif Faaliyetler’i 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmada rakip fileleri havalandıran ev sahibi ekip, rahat bir galibiyet elde etti. Dilovası Yıldızlarspor, evinde Gebze Yavuz Selimspor’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekip, etkili hücumlarıyla galibiyete uzanırken, ev sahibi takım ise istediği performansı sergileyemedi. Serhatspor, evinde Gebze Balkanspor’u 10-2 gibi yüksek bir skorla mağlup ederek adeta gol yağmuruna tuttu. Karşılaşmada 12 golün atıldığı mücadelede ev sahibi ekip farklı galibiyete ulaştı.