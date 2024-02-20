20 Şub 2024 - 09:48 - Gündem

İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Yücel Alpay Demir’e ziyaret

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Türk Ocağı Eski Dönem Başkanı ve Milli Kuruluşlar Birliği Sözcü’sü Yücel Alpay Demir’i ziyaret etti