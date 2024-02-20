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İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Yücel Alpay Demir’e ziyaret

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Türk Ocağı Eski Dönem Başkanı ve Milli Kuruluşlar Birliği Sözcü’sü Yücel Alpay Demir’i ziyaret etti

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İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Yücel Alpay Demir’e ziyaret mask

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Türk Ocağı Eski Dönem Başkanı ve Milli Kuruluşlar Birliği Sözcü’sü Yücel Alpay Demir’e nezaket ziyaretinde bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Aksu ve Bodur, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücel Alpay Demir heyete teşekkürlerini sundu.
# TÜRK, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

20 Şub 2024 - 09:48 - Gündem

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