20 Şub 2024 - 09:56 - Ekonomi

Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi!

Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Gram altın ise 2082 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...