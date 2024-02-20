- Ekonomi

Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi!

Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Gram altın ise 2082 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi! mask

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise haftanın ikinci günü zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.44 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 82 lira seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalar itibarıyla  çeyrek altın 3 bin 404 liradan,  cumhuriyet altını 14 bin 007 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 020 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: cumhuriyet
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20 Şub 2024 - 09:56 - Ekonomi

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