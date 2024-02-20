100 yıllık çınara tedavi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarihe tanıklık eden ağaçların bakımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Başiskele Kılıçarslan Mahallesi İsmail Demircan Caddesi üzerinde yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunan yaklaşık 100 yaşındaki çınar ağacının bakımı ve tedavisi gerçekleştirildi.

BAKIM VE TEDAVİSİ YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli’deki ağaçların sağlıklı bir şekilde fiziksel gelişimlerinin devam edebilmesi için tedavi ve bakım çalışması yapıyor. Bu kapsamda yıkılma ve çürüme riski taşıyan 100 yıllık çınar ağacının tedavisi yapıldı. Ekipler, ilk olarak ağaçta oluşan hasara müdahale etti. Budanarak böcek ve mantar ilaçları ile yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu yapıldı. Daha sonra ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükler temizlenerek, gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırıldı. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü. İlaçlama çalışmasından sonra tedavi edilen bölgenin kapatma işlemi yapıldı. Ayrıca kurumuş tehlike arz eden ve kırılma riski taşıyan dalların budaması gerçekleştirildi.