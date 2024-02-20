Naci Görür'den Marmara uyarısı: 'Nereye gömeceksiniz söyleyin bana?'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri' konulu panelde Marmara depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Panel öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde yeni seçilecek İl ve İlçe belediye başkanlarına deprem konusunda önerilerde bulundu.
"300 MİLYON TON MOLOZU NEREYE GÖMECEKSİNİZ?
Olası İstanbul depreminde 300 milyon tona yakın inşaat malzemesi açığı çıkacağını düşündüklerini belirten Görür, “Peki, bu 300 milyon ton deprem molozunun nereye gömeceksiniz; bana söyleyin. Bunu bugünkü hükümet de bilmiyor, bugünkü belediye de bilmiyor. Belediyeye aday olanlar da bilmiyor, iddia ediyorum" ifadelerini kullandı.
“YAŞANABİLECEK DEPREME KARŞI İSTANBUL’U VE HÜKÜMETİ UYARDIK”
Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem beklediklerini Kuzey Anadolu Fayı’nın, depremleri doğudan batıya doğru taşıdığını ifade etti. Görür, ”En son deprem Kocaeli olunca dedik ki, eyvah oranın batısında Marmara Denizi var, dolayısıyla İstanbul var ve hükümeti, insanları uyardık. 'Önlem alın' dedik, işin hikayesi bu” ifadelerini kullandı.
“DEPREME UYGUN ÖNLEMLER ALMAMIZ LAZIM”
Naci Görür 1999 depreminin Gölcük’te olduğunu fakat İstanbul’un Avcılar ilçesinde 1000 kişinin öldüğünü hatırlatarak, “Avcılar da Gölcük'e yaklaşık 100 kilometre yakın bir mesafeydi. Marmara Bölgesi, büyük ölçüde etkilenir. Onun için aklımızı başımıza toplayıp, bu bölgede depreme uygun önlemler almamız lazım” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - İstanbulda deprem olduktan sonra, yıkılan binaların bazılarında insan cenazeleri kalabilir, salgın hastalıklara neden olurlar, bu durumda yıkılan binaların kaldırılmasını nasıl yapacaklar? Hatay 'da moloz dağları haline geldiler.
Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük Ml:7.4 İstanbul depremini Kocaeli ili, Başiskele-Kartepe ilçeleri arasında olan Ml:6.0-6.5 civarı bir deprem gibi yaşayabiliriz, süresi de zemin ve fay durumuna göre uzayabilir. Binalarımızın yorgun ve hasarlı olduğunu bilmekteyiz. Can ve mal güvenliği için depremlerin önceden tespiti faydalı olabilir.
Bolulu - ÖLENLERİ GÖMECEK YER BULABİLECEKLERMİ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.