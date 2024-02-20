Feyza Altun serbest bırakıldı

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile alakalı bir paylaşım yapmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.
FEYZA ALTUN SERBEST BIRAKILDI
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alınmıştı, Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gazeteciler adliyenin içerisine alınmadı.
Feyza Altun'un arkadaşları, "Feyza Altun yalnız değildir" diyerek, bu sabah saat 10.00'da Beykoz Adliyesi önünde dayanışma çağrısında bulunmuştu.
Erken saatlerde adliyeye sevk edilen Altun, hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
FEYZA ALTUN KİMDİR?
Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.
Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Murat - HADİ BİR GAZETE OLARAK ŞEVKİ YILMAZA GERİCİ DİYE BAŞLIK ATAN SİZ BU KADINA DA AHLAKSIZ OLARAK BAŞLIK ATSANIZA ATAMAZSINIZ ÇÜNKÜ DİNE KÜFREDİYOR
Müslümanlar Kardeştir - Ona laf atmak için contalarının sağlam olup su kaçırmamaları lazım çünki bu karıııı islama dine küfür etti o tayfanın dine hakaret küfür ettimi akışını alırlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.