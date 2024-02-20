Şevki Yılmaz'a bir tepki de İYİ Parti'den: İşgalcilerle aynı dili konuşan Şevki Yılmaz haddini bilsin!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Gerek siyasi hayatı boyunca gerekse sonrasında provokatif, halkı birbirine düşman etmeyi hedefleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Şevki Yılmaz, sanıyoruz ki eski görevini yeniden üstlenmiştir. Siyasi hayatında emperyalizmin hedeflerinin ülkemizde gerçekleşmesi için büyük çaba harcayan Şevki Yılmaz’ın son açıklamaları ise bardağı taşırmıştır.
Bizlere bağımsız bir Türk vatanı, özgürce yaşayacağımız bir Türk yurdu bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına ağza alınmayacak laflar eden Şevkli Yılmaz’ın amacının halkı birbirine kırdırmak olduğu çok açıktır. Ecdadımız Osmanlı’yı da, yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni de sonuna kadar sahiplenen milletimiz, Şevki Yılmaz’ın oyunlarının parçası olmayacaktır.
Dün bu vatanı bölüp parçalamak isteyen işgalcilerle aynı düşünceye sahip olan, bugün benzer hedeflerlerle Türkiye’de iç karışıklık çıkarmaya çalışan emperyalistlerle benzer düşüncede olan Şevki Yılmaz hakkında AK Parti’nin ne düşündüğünü de merak etmekteyiz. Öte yandan Türk yargısının bu provokatif açıklamalar nedeniyle bir an önce harekete geçeceğini ümit etmekteyiz. İYİ Parti olarak diyoruz ki: Haddini Bil Şevki Yılmaz!”dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.