20 Şub 2024 - 10:39- Gündem G:

Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan eski Refah Partili gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine açıklama geldi.

Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’ mask

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı nikah şahitliğini yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili  Şevki Yılmaz  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullandı. 

Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi.

Söz konusu skandalın öznesi Şevki Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. habervakti.com'a konuşan Yılmaz, sözlerinin arkasında durdu. 

Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini şöyle açıklamaya çalıştı: 

“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.

Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”

Kaynak: cumhuriyet

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20 Şub 2024 - 10:39 - Gündem

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Yorumlar

(8)
08

Meto - Şevki ve ona çanak tutan soysuzlar ebediyete kadar emellerine erişemeyecek kendi pisliklerinde boğulacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:36
07

İzmitli - Geçmişi konuşup duruyoruz,bence bunları konuşmayalım,geleceği konuşalım,içimizden daha dünyaya yön verebilen reisten başka kimi çıkarabildik,bak alternatifi yok her seçimde dersinizi veriyor,bunlarda bal kovanına girmeye çalışan kurnaz arılar,laftan başka meslekleri nedir bilen yok,işin ne çenebazım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:35
06

Yuvacıklı Selim - şevki hocam sen işim zikretmedin ama bazıları kendiliğinden hoplayıp zıplayıp duruyor kimbilir bizim bilmediğimiz onların bildiği bir şeyleri varki acaba

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 20 Şubat 11:21
04

Çekirge - Konuşmasını biliyorsan konuş adam sansınlar konuşmasını bilmiyorsan sus insan sansınlar herkes kalıbının adamı olamaz sonradan görmeler...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:09
03

Ali - Fetösever şevkiden başka ne beklenir ki. Adamın tıyneti bu

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Şubat 11:05
02

Murat - SİZİN GİBİ SAÇMA BİR GAZETECİ HİÇBİR YERDE YOKTUR SANIRIM NEYİ GERİCİ NASIL GERİ TARAF OLUNCA GERİCİ Mİ OLUNUYOR

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 20 Şubat 10:49
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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