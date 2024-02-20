Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı nikah şahitliğini yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullandı.
Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi.
Söz konusu skandalın öznesi Şevki Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. habervakti.com'a konuşan Yılmaz, sözlerinin arkasında durdu.
Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini şöyle açıklamaya çalıştı:
“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.
Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Meto - Şevki ve ona çanak tutan soysuzlar ebediyete kadar emellerine erişemeyecek kendi pisliklerinde boğulacaklar
İzmitli - Geçmişi konuşup duruyoruz,bence bunları konuşmayalım,geleceği konuşalım,içimizden daha dünyaya yön verebilen reisten başka kimi çıkarabildik,bak alternatifi yok her seçimde dersinizi veriyor,bunlarda bal kovanına girmeye çalışan kurnaz arılar,laftan başka meslekleri nedir bilen yok,işin ne çenebazım.
Yuvacıklı Selim - şevki hocam sen işim zikretmedin ama bazıları kendiliğinden hoplayıp zıplayıp duruyor kimbilir bizim bilmediğimiz onların bildiği bir şeyleri varki acaba
Selahattin - he yaw he yedik
Çekirge - Konuşmasını biliyorsan konuş adam sansınlar konuşmasını bilmiyorsan sus insan sansınlar herkes kalıbının adamı olamaz sonradan görmeler...
Ali - Fetösever şevkiden başka ne beklenir ki. Adamın tıyneti bu
Murat - SİZİN GİBİ SAÇMA BİR GAZETECİ HİÇBİR YERDE YOKTUR SANIRIM NEYİ GERİCİ NASIL GERİ TARAF OLUNCA GERİCİ Mİ OLUNUYOR
ALİ VELİ - SEN AYNAYA BAK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.