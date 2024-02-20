Muharrem Tutuş'tan Öz Sağlık İş'e Ziyaret

Ziyarette Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Yönetimi ve bazı İşyeri temsilcileri de hazır bulundu.Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Muharrem Tutuş ve beraberindeki heyetle sağlık ve güncel konularda çeşitli istişarelerde bulundu.
Nazik ziyaretleri nedeniyle Muharrem Tutuş ve ekibine teşekkür eden Sedat Balkan, Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Yönetimi olarak, ilerleyen dönemde bazı sosyal sorumluluk ve koordinasyon gibi konularda yapılacak ortak çalışmalarda yer alabileceklerini belirtti.Başkan Balkan ziyaret nedeniyle Muharrem Tutuş ve ekibine teşekkürlerini ileterek yerel seçim sürecindeki çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.