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Muharrem Tutuş'tan Öz Sağlık İş'e Ziyaret

Kocaeli Öz Sağlık İş Şube Başkanı Sedat Balkan, bugün makamında AKP İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş ve ekibini ağırladı.

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Muharrem Tutuş'tan Öz Sağlık İş'e Ziyaret mask
Muharrem Tutuş'tan Öz Sağlık İş'e Ziyaret
Muharrem Tutuş'tan Öz Sağlık İş'e Ziyaret
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Ziyarette Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Yönetimi ve bazı İşyeri temsilcileri de hazır bulundu.Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden  Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Muharrem Tutuş ve beraberindeki heyetle sağlık ve güncel konularda çeşitli istişarelerde bulundu.

Nazik ziyaretleri nedeniyle Muharrem Tutuş ve ekibine teşekkür eden Sedat Balkan, Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Yönetimi olarak, ilerleyen dönemde bazı sosyal sorumluluk ve koordinasyon gibi konularda yapılacak ortak çalışmalarda yer alabileceklerini belirtti.Başkan Balkan ziyaret nedeniyle  Muharrem Tutuş ve ekibine teşekkürlerini ileterek yerel seçim sürecindeki çalışmalarında başarılar diledi.
# ifade, sağlık, seçim

20 Şub 2024 - 10:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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