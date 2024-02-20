IGF Dünya Folklor Birliğinin Türkiye’deki ilk ofisi İzmit Sanat Akademisinde! 



İzmit Belediyesi, IGF Dünya Folklor Birliği’nin İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Türkiye’deki ilk ofisini açmak için protokol imzaladı. Kentin marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacak yeni bir adım daha atan İzmit Belediyesi ile İGF arasında imza töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Sahne İzmit ekibi tarafından gerçekleştirilen ‘Bir Şehrin Hikayesi’ adlı performans gösterisi öncesi gerçekleştirildi.

PLAKET VE HEDİYE TAKDİMİ

Protokol imza töreni sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’ya, İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio Umberto Ripoli’ye plaket takdiminde bulundu. Hürriyet ayrıca İzmit Belediyesi adına geçtiğimiz yaz Satu Mare’de düzenlenen İGF Dünya Folklor Birliği etkinliğinde onur konuğu olan Yasin Koçman’a da hediye takdim etti.

GENİŞ KATILIM

Protokol imza törenine; başkan Hürriyet ve Prof. Dr. Cosma’nın yanı sıra İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio Umberto Ripoli, İGF Yönetim Kurulu Üyeleri; Robertistvan Laszlo ve Florian Kosyo ve İGF heyeti, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



“ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÇOK SEVİNDİM”

Programda duygularını paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu akşam bizim için çok özel. Sahne İzmit Topluluğu ekibimiz yaklaşık 3 yıldır çalışıyor ama bu çocukları geniş kitlelere izletememiştik. Pandemiler, sıkıntılar derken emeklerinin görülememesine üzülüyordum ama bu akşam, bu salondaki muhteşem kalabalığı görünce çocuklarımız adına çok sevindim. Bu akşam bizim için tarihi bir akşam. Bu özel dans gösterisi, İzmit’imizin zengin tarihini ve kültürel mirasını kutlamak için özel olarak hazırlandı.



TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit, tarihin her döneminde önemli bir rol oynadı, medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı ve her medeniyet bu topraklarda kendi izlerini bıraktı. Bu özel gecede Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu; İzmit’in köklü geçmişini ve bugüne kadar olan serüvenini, dansın ve müziğin büyülü uyumuyla anlatıyor. Kentimizin hikayesini renkli koreografiler ve etkileyici müzikal performanslarla sizlere sunuyor. Bu muhteşem gösterinin hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle de hocalarımız Enis Üstüntaş ve Meltem Öztürk Başyiğit’e teşekkürlerimi sunuyorum.



“İGF ÇOK ÖNEMLİ KURULUŞ”

Ayrıca, bizleri onurlandıran IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ve İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı Benito Vittorio Umberto Vitoli’ye de göstermiş oldukları ilgi ve destek için minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu muhteşem gecede sizlerle bir başka heyecan verici gelişmeyi daha paylaşmak istiyorum. İzmit Belediyesi olarak IGF Dünya Folklor Birliği ile stratejik bir iş birliğine adım atmış bulunuyoruz. İGF çok önemli bir kuruluş. 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklor Birliği. Folklor sadece halk dansı demek değildir. Folklor etkinlikleri, yemek kültüründen geleneksel giyime kadar içerisinde ciddi birçok etkinlik barındıran büyük bir kültürel organizasyon.



“ÜYE OLAN İLK BELEDİYEYİZ”

Bu iş birliğinin somut bir göstergesi olarak, IGF Türkiye Merkez Ofisi’ni İzmit Sanat Akademisi’nde açmış bulunmaktayız. Biz bu muhteşem zenginliklere sahip kenti aslında uluslararası bir kültür kenti yapmaya çalışıyoruz. İzmit’i hem sanatın hem de kültürün başkenti yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu noktada İGF ile yollarımızın kesişmesi çok kıymetli oldu. Kenti uluslararası boyuta taşıyacak ve dış ülkelerde de tanınmasını sağlayacak bu önemli kuruluşa Türkiye’de üye olan ilk belediyeyiz.



“İGF’NİN TÜRKİYE’DEKİ İLK VE TEK OFİSİ”

Sanat Akademisi İGF’nin Oscar’ı denilen Gold Star ödülüne layık görüldü ve bu ödülü Türkiye’de ilk alan kuruluşuz. İGF’nin Türkiye’de bir merkezi olsun istedik. Bu merkez İzmit’te olsun ve İGF’nin Türkiye’deki ilk merkezi olsun. Folklor adına ve toplumumuz adına hizmet verecek bir merkez oluşturalım dedik. Ödül aldığımız Sanat Akademimiz içerisinde artık bir İGF ofisi tanımladık ve bundan sonra İGF’nin ilk durağı burası olacak. Türkiye’de bu alanda emek veren tüm kuruluşlar İGF ile iş birliği yapmak için İzmit Belediyesiyle birlikte birçok etkinliğe imza atabilecek.



“ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIYORUZ”

Bu iş birliğiyle İzmit’i sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası kültürel etkinliklerin merkezi yapmayı amaçlıyoruz. İzmit Belediyesi ve IGF iş birliği çerçevesinde; halk sanatı, somut ve somut olmayan kültürel miras konularında çalışmalar yapılacak, festivaller, konferanslar, bilimsel söyleşiler, seminerler ve sempozyumlar düzenlenecek. Sanatı koruma, geliştirme, tanıtma ve evrenselleştirme sorumluluğumuz gereği çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşıyoruz. Bu iş birliğinin, hem İzmit’imiz için, hem de ülkemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam, bu sahnede, İzmit’imizin zengin mirasını dansın evrensel diliyle izleyeceksiniz. Kentimizin hikâyesini, kültürünü ve ruhunu hissetmek için sizlerle hep birlikte bu büyülü yolculuğa çıkacağız.



“BİZLER VE SİZLER İÇİN TARİHİ BİR GÜN”

Protokol töreni öncesinde IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Coşma ise “Buraya 2’nci gelişim ve İzmit’i gerçekten seviyorum. Daha önce geldiğimde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kültür alanındaki çalışmalarını öğrenme fırsatı buldum. İGF Gold Star ödülü çok önemli bir ödüldür. Bu ödül kültür ve folklor alanında çalışmalar gerçekleştiren kişiler için verilen bir ödül. Bu ödülü Türkiye’den de ilk kez Fatma Kaplan Hürriyet aldı. Bugün bizim ve sizler için gerçekten tarihi bir gün.



“GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLISINIZ”

Geçen sene İtalya’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda İGF’nin 3’üncü ofisinin İzmit’te açılmasını görüştük. İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde İGF ofisimizi açacağımız yerdeydik. Gerçekten güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ofis sadece bizler için değil, tüm Müslüman ülkeler için bir örnek teşkil edebilecek. Başkanımıza ve bu programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İzmit eskiden Nikomedia’ydı ve tarihsel bir önemi vardı. Bugün de tarihsel bir etkinliğe imza atacağız ve güzel şeyler yapacağız. Gerçekten çok şanslısınız. Başkanınız Fatma Hanım çok enerjik ve çalışkan” sözlerini kaydetti.