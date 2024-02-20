20 Şub 2024 - 10:56- Ekonomi G:

Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı!

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam son 1 yılda kırmızı etin fiyatının yaklaşık 3-4 kat zamlandığını açıkladı.

Aygün Baş
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Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı! mask
Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı!
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Kırmızı et son aylarda peş peşe gelen zamlarla adından söz ettirirken et fiyatlarının maliyetine dikkat çeken Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam et fiyatlarına gelen zam ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şalgam yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

HAYVANCILIĞI TEMEL ALAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ

“Yemin çuvalı 550 TL oldu. Mazot fiyatları da 45-46 lirayı buldu. Gübre çuvalına daha yeni zam geldi. Kasaplarımızın da işleri çok düşüyor. Artan maaliyetler, döviz kurundaki hareketlilik ister istemez fiyatlarımıza da yansıyor. Son 1 yılda fiyatlar yaklaşık 3-4 kat arttı. Elimizden geldiği kadar Kocaeli esnafı olarak uygun fiyatla satmaya çalışıyoruz. Eğer dişi hayvan sayısı artıracak projeler yapılırsa et fiyatlarında bir düşüş görürüz. Hayvancılığı temel alan projeleri hayata geçirirsek birkaç yıl içinde dışa bağımlı olmaktan da kurtuluruz”

Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı!

2023 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI

Kıyma: 90 lira

Kuşbaşı: 100 lira

Sucuk: 135 lira

Antrikot: 250 lira

Biftek: 140 lira

Bonfile: 300 lira

2024 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI

Kıyma: 450 lira

Kuşbaşı: 490 lira

Sucuk: 400 lira

Antrikot: 550 lira

Biftek: 550 lira

Bonfile: 600 lira

# kırmızı et, Zam, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, oldu, yeni, 2024, dikkat

20 Şub 2024 - 10:56 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(3)
03

İzmitli - İşte 2023 fiyatları ,işte 2024 fiyatları ,stokcular faiş fiyatcılar için gereken yapılmalı,kamu vicdanı rahatlatılıp,ele geçen etler halka ücretsiz dağıtılmalıdır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:25
02

Mülayim - 2023 fiyatları tamamen palavra, 90 ₺ kıyma nerede, hangi ülkede?....Kıyma fiyatı ne ara % 400 (DÖRT YÜZ) artmış?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:21
01

Çekirge - Önceden tarlalar hayvanla sürülürdü o zaman değeri bilinmezdi...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:11
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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