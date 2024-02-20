Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı!

Kırmızı et son aylarda peş peşe gelen zamlarla adından söz ettirirken et fiyatlarının maliyetine dikkat çeken Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam et fiyatlarına gelen zam ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şalgam yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,
HAYVANCILIĞI TEMEL ALAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ
“Yemin çuvalı 550 TL oldu. Mazot fiyatları da 45-46 lirayı buldu. Gübre çuvalına daha yeni zam geldi. Kasaplarımızın da işleri çok düşüyor. Artan maaliyetler, döviz kurundaki hareketlilik ister istemez fiyatlarımıza da yansıyor. Son 1 yılda fiyatlar yaklaşık 3-4 kat arttı. Elimizden geldiği kadar Kocaeli esnafı olarak uygun fiyatla satmaya çalışıyoruz. Eğer dişi hayvan sayısı artıracak projeler yapılırsa et fiyatlarında bir düşüş görürüz. Hayvancılığı temel alan projeleri hayata geçirirsek birkaç yıl içinde dışa bağımlı olmaktan da kurtuluruz”
2023 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI
Kıyma: 90 lira
Kuşbaşı: 100 lira
Sucuk: 135 lira
Antrikot: 250 lira
Biftek: 140 lira
Bonfile: 300 lira
2024 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI
Kıyma: 450 lira
Kuşbaşı: 490 lira
Sucuk: 400 lira
Antrikot: 550 lira
Biftek: 550 lira
Bonfile: 600 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitli - İşte 2023 fiyatları ,işte 2024 fiyatları ,stokcular faiş fiyatcılar için gereken yapılmalı,kamu vicdanı rahatlatılıp,ele geçen etler halka ücretsiz dağıtılmalıdır .
Mülayim - 2023 fiyatları tamamen palavra, 90 ₺ kıyma nerede, hangi ülkede?....Kıyma fiyatı ne ara % 400 (DÖRT YÜZ) artmış?
Çekirge - Önceden tarlalar hayvanla sürülürdü o zaman değeri bilinmezdi...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.