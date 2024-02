Oda başkanı ete gelen büyük zammı açıkladı!

Kırmızı et son aylarda peş peşe gelen zamlarla adından söz ettirirken et fiyatlarının maliyetine dikkat çeken Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam et fiyatlarına gelen zam ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şalgam yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

HAYVANCILIĞI TEMEL ALAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ

“Yemin çuvalı 550 TL oldu. Mazot fiyatları da 45-46 lirayı buldu. Gübre çuvalına daha yeni zam geldi. Kasaplarımızın da işleri çok düşüyor. Artan maaliyetler, döviz kurundaki hareketlilik ister istemez fiyatlarımıza da yansıyor. Son 1 yılda fiyatlar yaklaşık 3-4 kat arttı. Elimizden geldiği kadar Kocaeli esnafı olarak uygun fiyatla satmaya çalışıyoruz. Eğer dişi hayvan sayısı artıracak projeler yapılırsa et fiyatlarında bir düşüş görürüz. Hayvancılığı temel alan projeleri hayata geçirirsek birkaç yıl içinde dışa bağımlı olmaktan da kurtuluruz”

2023 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI

Kıyma: 90 lira

Kuşbaşı: 100 lira

Sucuk: 135 lira

Antrikot: 250 lira

Biftek: 140 lira

Bonfile: 300 lira

2024 ŞUBAT AYI KIRMIZI ET FİYATLARI

Kıyma: 450 lira

Kuşbaşı: 490 lira

Sucuk: 400 lira

Antrikot: 550 lira

Biftek: 550 lira

Bonfile: 600 lira