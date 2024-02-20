500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi

Şehrin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek "1001 Hatim" programı Gölcük’te gerçekleştirildi. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen programda, katılımcılar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.
Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "1001 Hatim okuma ve duası programını düzenleyen dernek yöneticilerimize, hocalarımıza, programa ve duaya iştirak eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, vatanımızı, devletimizi görünür görünmez her türlü afet, bela ve musibetten, düşman şerrinden muhafaza eylesin" dedi.
Şehrin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek "1001 Hatim" programı Gölcük’te gerçekleştirildi. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen programda, katılımcılar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.