Dumlupınar Mahallesinde Muhtar Adayı “Turgay IŞIK”

Kartepe İlçesinde 5216 Sayılı Kanun ile birleştirilen bugünkü Dumlupınar Mahallesini oluşturan 4 Mahalleden biri olan eski adıyla Cumhuriyet Mahallesinin, 2004-2014 yılları arasındaki geçmiş dönem muhtarlığını yapan Turgay Işık; Dumlupınar Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu açıklayarak çalışmalara başladı. Mahallenin en eski sakinlerinden olan, mahalle halkınca sevilen ve sayılan, mahallenin çevre sorunlarıyla ilgili geçmiş dönemlerde çok ciddi mücadele veren Işık, sorunlara çözüm getirecek projeler ve “ Sorunları Bilen Çözümleri Olan” bir ekip ile hizmete aday olduğunu belirtti.

"PROJELERİM HAZIR"

Muhtarlık, vatandaşlara gidecek hizmetin başlangıç noktasıdır. Ben Dumlupınar Mahallesi'nin en deneyimli muhtar adayıyım diyen Turgay Işık, , çevre, sosyal donatılar, kültürel etkinlikler ve gençlik alanları ile ilgili hazırladığım projelerle hizmete hazır olduğunu ifade etti.

"HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE VERDİ"

Endüstriyel hava kirliliğine yönelik vermiş olduğu hukuki mücadeleler ile bilinen Kartepe Dumlupınar Mahallesi sakinlerinin daha temiz çevrede yaşamaları için çevredeki sanayi kuruluşlarının oluşturduğu hava kirliliğine karşı görev yaptığı dönemde verdiği mücadele yerel basında da sıkça yer almıştı.

"NUFUSUMUZ HIZLA ARTIYOR"

Son beş yılda mahalle nüfusundaki 3 kat artışa dikkat çekerek mahallenin sorunlarının da artırdığını ifade etti. 3. Dönem için aday olan muhtar adayı edindiği bilgi ve tecrübe ile yerel yönetimlerle ve mahalle sakinleri olan tecrübelerinin yeni dönemde de mahallesi adına faydalı olacağının altını çizdi.

TURGAY IŞIK KİMDİR?

Turgay Işık 45 yıldır Dumlupınar Mahallesinde ikamet etmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. Dumlupınar Mahallesinde 30 yıl esnaflık yapmış ve emekli olmuştur. Bugünkü Dumlupınar Mahallesini oluşturan 4 Mahalleden biri olan eski adıyla Cumhuriyet Mahallesinin, 2004-2014 yılları arasındaki geçmiş dönem muhtarlığı yapmıştır.