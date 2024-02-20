Acun Ilıcalı duyurdu: Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yeni bir ismin katılacağını duyurdu. Ilıcalı, konseyde yarışmacılara dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini açıkladı. Yarışmacılar ise ismi duyunca şok yaşadı.

SURVİVOR İÇİN MESUT ÖZİL İDDİASI

Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı, 'geleyim mi?' dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi. Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." diyerek ismi açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a eski ünlü bir futbolcunun katılacağını açıklamasından hemen sonra sosyal medyada bu ismin Mesut Özil olacağı iddia edildi.

ACUN İLE YAKIN ARKADAŞ

Özil ile Ilıcalı'nın yakın arkadaşlığı da biliniyor. Özil, futbolu bıraktıktan sonra herhangi bir antrenörlük çalışmasına ise henüz başlamadı.Mesut Özil önceki günlerde yoğun tempoda spor yaptığı anları da paylaşmıştı.

Kaynak: cumhuriyet