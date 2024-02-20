İstanbul'da Çin istihbaratına çalışan altı kişi yakalandı

İstanbul'da Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı için Doğu Türkistan dernekleri hakkında bilgi toplayarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.
7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından iletilen bilgilerde Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye’de yaşayan Türkistanlıların ileri gelenleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheli tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları ileri sürülen şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. Bu sabah İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.