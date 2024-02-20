Covid-19 aşılarıyla ilgili çarpıcı araştırma: Yeni hastalıkları tetikliyor ama...

2019'un son haftalarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı Covid-19 aşılarıyla ilgili en kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Bu zamana kadar aşılarla ilgili yapılan en kapsamlı araştırmada mRNA aşılarının nörolojik, kalp ve kan ile ilgili bazı hastalıklarda riski artırdığına dikkat çekildi. Fakat bu riskin çok nadiren görüldüğü belirtildi.

Vaccine isimli tıp dergisinde yer alan araştırmada Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıların yarattığı sağlık riskleri mercek altına alındı.

Bazı aşı türlerinin Guillain-Barre sendromunu iki kat, beyinde şişmeyi 3.7 kat artırdığı belirtildi. 99 milyondan fazla insanın verilerini inceleyen bilim insanları, kalp, kan ve nörolojik rahatsızlıkları tetikleyebildiği belirtildi.



Küresel olarak yapılan en kapsamlı araştırmada Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları incelendi.

Bilim insanları bu rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanma riskinin düşük olduğunu açıkladı. Örneğin, bugüne kadar 13 milyar doz aşı uygulanmış ve tüm hastalıkların görüldüğü sadece 2.000 vaka kayıtlara geçti.

Yale New Haven Hastanesi Sonuç Araştırma ve Değerlendirme Merkezi direktörü ve çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Harlan Krumholz, "Her ikisi de doğru olabilir. Milyonlarca hayat kurtarabilirler ve olumsuz etkilenen az sayıda insan olabilir" dedi.

Bilim insanlarının Keşifleri arasında, bağışıklık sisteminin vücudun periferik sinir sistemine saldırdığı ve sinir hücrelerinin etrafındaki koruyucu kılıfın hasar görmesine yol açan bir otoimmün bozukluk olan Guillain-Barre sendromu olarak bilinen nörolojik bir durum riskinde iki kat artış olduğu da yer aldı.

Çalışma aynı zamanda miyokardit adı verilen bir tür kalp iltihabı için üç kat daha yüksek risk olduğunu belirtti. Miyokardit en sık genç erkeklerde görülmüştü. Bu durumun Pfizer ve Moderna'nın mRNA aşılarının tetiklediği bağışıklık tepkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor; bu aşılar hücrelere koronavirüsün üzerinde bulunan aynı proteini üretme talimatı vererek çalışıyor.

Kaynak: SÖZCÜ