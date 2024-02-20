Kocaeli'de ekmek zamlanıyor mu? Kocaeli'de ekmek kaç TL'den satılacak? Ramazan pidesinin ardından bir zam daha...

KOCAELİ EKMEK FİYATLARI

Kocaeli'de ekmek ve ramazan pidesi fiyatları artıyor mu? Kocaeli'de ekmek zamlanacak mı? Ekmek kaç TL'den satılacak? Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, kilogramı 9 lira 35 kuruştan satılan buğdayın piyasada olması gereken seviyeye geldiğini, bu fiyatın üzerine yapılacak her artışın doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyarak dar gelirli tüketicileri zora sokacağını ifade etmişti. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli’de çarşamba günü Ramazan pidesi fiyatını açıklayacaklarını ve Ramazan’dan sonra ekmeğe iyi bir zam geleceğini ifade etti.

UN FİYATLARI HER HAFTA ZAMLANIYOR

Başkan Sarı, yaptıkları tüm çalışmalara rağmen Maliye Bakanı’nın un desteğini reddettiğini ifade ederek, “Un desteği olmadı. Çok çalışma yaptık Federasyon olarak. Maliye bakanı destek yok diyor. Un fiyatları şu anda her hafta zamlanıyor, yukarı doğru çıkıyor. Ekmekle ilgili biz yılbaşında bir fiyat aldık ama çok düşük fiyata aldık. Ama ileriki gülerde zam olacak mı? Tabii ki olacak ancak oranını şimdi söylemek mümkün değil. Ramazan’da daha çok pide satılacağı için şu anda pide çalışması yapıyoruz. Çarşamba günü Ramazan pidesi fiyatını açıklayacağız. Ramazan böyle geçer, bayramdan sonra ekmek fiyatları ile ilgili bir çalışma yapılacak. Ama ne olur ne gider bilemiyoruz. Un fiyatları için 850, 900, 1000 lira diyen oluyor. Ona göre Ramazan’dan sonra ekmeğe de iyi bir zam gelecek” şeklinde konuştu.