Trendyol’dan KOTO üyelerine ‘tek tıkla e-ihracat’ daveti  

Üyelerini dış pazarlara açmak için çeşitli projeler geliştiren Kocaeli Ticaret Odası, Trendyol işbirliğiyle ‘Güncel Verilerle e-ihracat ve Trendyol e-İhracat Modülü Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası’nda üyelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen programa KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım ile birlikte ev sahipliği yaparken, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Olcay Akgün ile Trendyol Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Gökhan Akçıl, Trendyol e-İhracat Modülü hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

BARIŞ: ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, ihracatın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bilindiği üzere; pandemi ile birlikte, ticaret alışkanlıkları büyük bir dönüşüm yaşamış, E-Ticaret günlük hayatın rutini haline gelmiştir. Altın çağına ulaşan ‘elektronik ticaret’ şimdilerde e-ihracat olarak çok daha önemli bir dönüşümün eşiğindedir. Önemle vurgulamak isterim ki; E-İhracat, dünya pazarlarına açılmak isteyen işletmelerimiz için kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Sınır Ötesi E-ticaret Raporu’na göre sektör 2023’te yaklaşık 1,5 Trilyon Dolarlık’ bir işlem büyüklüğüne ulaşmıştır. Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin, e-ihracattan daha fazla pay alabilmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçireceğiz. 2024 yılında; pazaryerleri, fuarlar, ikili iş görüşmeleri, ülke bilgilendirme toplantıları ve alım heyetleri gibi etkinliklerle, üyelerimize bu alanda yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz” dedi.

AVRUPA’DA 1., DÜNYADA 4. SIRADA

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle iş insanlarına sunduğu ticaret avantajlarını paylaşarak konuşmasına başlayan Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Olcay Akgün, “ Türkiye’nin AB ile gümrük birliği, BAE ve Birleşik Krallık dahil 23 ülke ile de serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Türkiye’nin merkezi coğrafi konumu, 4 saatlik uçuş mesafesinde 4.2 trilyon dolarlık perakende sektörüne ve 500 milyonluk nüfusa erişimi çok kolaylaştırmaktadır. İstanbul Havalimanı yoğunluk açısından dünyada 7, Avrupa, Körfez ve diğer bölge ülkeleri arasında 1. Sıradadır. Türk Hava Yolları Lojistik Markası Turkish Cargo, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa’da 1., dünyada 4. Sırada yer almaktadır. Türkiye, katma değerli ürün imalatının GSYİH’ye yüzdesinde %22 ile Çin’in 1 puan gerisinde ve bölgenin lideri konumundadır. Ülkemizde 548 bin e-ticarete kayıtlı satıcı bulunmaktadır. Türkiye hazır giyim ihracatında dünyada 4, Avrupa’da 1. Sıradadır. Rekabetçi fiyata kaliteli üretimi ve Çin ile İtalya arasındaki en gelişmiş üretim kapasitesi ile dünyada ön plana çıkmaktadır” dedi.

HEDEF LİDER OLMAK

Trendyol’un Türk iş dünyasına e-ihracat yapma olanağı sunduğunu vurgulayarak, KOTO üyesi iş insanlarını da e-ihracata davet eden Akgün, “Trendyol olarak 2021 yılında, Avrupa’ya açıldık. 27 Avrupa ülkesinde yıllık 1.5 milyon siparişe ulaştık. 2023’ün Mayıs ayında, Azerbaycan panellerimizi açtık. 45 bin satıcı, Azerbaycan’a e-ihracata başladı. 2024 yılı itibariyle, 650 milyar dolar e-ticaret hacmi ve 500 milyon nüfusu olan; Körfez ülkelerine açılmayı hedefliyoruz. 2026 yılı itibariyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’i içine alan bu bölgede lider e-ticaret platformu olma hedefimiz var.

TEK TIKLA E-İHRACAT

2023 yılında İngilizce, Almanca, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde hizmet vermeye başladık. 2024 yılı itibariyle de Doğu Avrupa’da Rumence, Lehçe, Bulgarca, Yunanca, Macarca, Çekçe, ve Slovakça platformlar tüketicilerle buluşacaktır. Ürün bilgileriniz otomatik olarak bu dillere çevirilecek, Türkiye çağrı merkezleri üzerinden anlık çeviri ile tüm dillerde hizmet alabileceksiniz. Trendyol olarak çok önemli bir yola çıktık, sizleri de bu yolculukta e-ihracatçımız olmaya davet ediyoruz. Trendyol olarak bu operasyona 5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. Siz iş insanlarımızı da, e-ihracata davet ediyoruz. Tek tıkla e-ihracat yapmanızı mümkün hale getirdik” dedi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona eren toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Barış, “Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin ticaret ve ihracat potansiyelini bir adım daha ileriye götürmek adına yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.