ÇYDD’den gerici Şevki Yılmaz’ın skandal sözlerine tepki!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı nikah şahitliğini yaptığı II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.
Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” demişti.
Söz konusu skandala Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden tepki geldi.
Yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul’da bir düğünde Cumhuriyeti kuranlara “soysuz”, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “Selanikli dönme” denilerek ağır hakaretler edilmiştir. Bu sözler tarihi gerçeklerin çarpıtılmasından ötedir; tarihimize, ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza ve bağımsızlığımıza ihanettir. Bu sözler, görmek ve anlamak gerekir ki 9 Eylül 1922’de işgalcilerin denize dökülmesinin intikamı niteliğindedir. Cumhuriyet savcıları bu suçlar için bu kez görevlerini yapıp bir soruşturma başlatacak mıdır?
Son padişah Vahdettin, iş birliği yaptığı İngiltere devletine ait bir zırhlı ile İstanbul’u terk etmiştir. Tarihsel gerçekleri yalanlarla değiştiremezsiniz.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı gerçekleştiren ve Cumhuriyeti kuranların soyu İzmirli Hasan Tahsin, Gaziantepli Şahin Bey, Kahramanmaraşlı Sütçü İmam, Erzurumlu Nene Hatun, Kastamonulu Şerife Bacı’dır! Bu şanlı soy, yurt sathında Kuvayı Milliye olmuş, bizi 100 yıllık Cumhuriyetimize kavuşturmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hayali 29 Ekim 1923’te sönmüştür. Şeriat rejimine karşı Cumhuriyet ve devrimleri savunmak hukuku ve Anayasa’yı savunmaktır. Bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.