CHP Gölcük adayı Yılmaz ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük İlçe Başkanı Özgür Yılmaz, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve CHP yöneticileriyle birlikte Gölcük esnafını ziyaret etti. Seçim turuna başladığı ilk günden beri Gölcük esnafını ihmal etmediğini dile getiren Özgür Yılmaz, “Ben ve partimin yöneticileri ile birlikte seçim çalışmalarına başladığımız ilk günden itibaren esnaf ziyaretlerimizi aksatmadık. Kendilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli notlarımızı aldık. Gölcük esnafı bizim için çok önemli. Eğer 31 Mart’taki yerel seçimlerde başarı elde etmek istiyorsa bunun yolu da esnaftan geçiyor. Kendilerinin bize desteği çok önemli. Seçimleri kazandığımız takdirde yerel yönetim ile esnafımız arasında güçlü bir bağ kurulacak ve Gölcük tekrar eski günlerine dönecek” dedi.
Gölcük esnafının birçok sorunu olduğunu da dile getiren Özgür Yılmaz, “Tüm bu sorunları aşmak için projeler üretiyoruz ve eksik gördüğümüz sorunlar varsa esnafımızdan bilgiler de alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gölcük esnafı da Özgür Yılmaz ve beraberindekilerin kendilerine olan ilgisinden memnun olduğunu dile getirirken birçok esnaf ise Özgür Yılmaz’a desteklerini esirgemeyeceğini dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.