Ford Otosan'dan önemli karar

FORD Otosan’ın Türkiye’de 2 milyar Euro’luk dev yatırımı devreye alıp kapasitesini 2025’te 650 bin adede çıkaracak olmasına rağmen, Romanya’da fabrika satın alması, “Sermaye yurtdışına kaçıyor” yorumlarına sebep oldu. Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Ford Otosan Genel Müdürü (Lideri) Güven Özyurt, Kocaeli’nde yaptıkları yatırımlarla Gölcük ve Yeniköy fabrikalarının kapasitesini 650 bin adede yükseltip, Ford dışında Volkswagen’e de üretim yapacaklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Kocaeli’ndeki tüm araziyi kullandık ve sıkıştık. Volkswagen için de 1 tonluk yeni nesil ticari modeli üreteceğimiz için Courier üretimi için yer aramaya başladık. O dönem Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasının yeni nesil Courier üretimi için uygun olduğunu gördük. Yani fabrikayı almayı biz istedik. Puma ile aynı platformda olması da bizim için avantaj oldu. Romanya’da Puma’nın üretimi için 20’den fazla, Courier’in üretimi için de 60’ın üzerinde Türk tedarikçi ile çalışıyoruz. Ayrıca bizden sonra Romanya’da tesis kuran Türk tedarikçiler de mevcut. Sonuç olarak ortada bir sermaye çıkışı yok, Romanya’da elde edilen katma değer Türkiye’ye aktarılıyor. Biz Romanya fabrikası sayesinde Türkiye’ye önemli bir kaynak girişi sağlıyoruz.”

Kaynak: gazete pencere