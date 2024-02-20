AKP'li o isim bağımsız aday oluyor!

AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Muhammet Kurtuluş, Körfez'de bağımsız belediye başkan adayı oldu. Milletvekili seçimlerinde AKP'den Milletvekili aday adayı olan ve parti adına deprem bölgesine yapılacak olan 20 bin TL'lik bağışın üzerine 1 milyon TL koymasıyla kamuoyundan tebrik toplayan Kurtuluş, partisinden istifa ederek belediye başkanlığına aday oldu.