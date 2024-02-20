AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Muhammet Kurtuluş, Körfez'de bağımsız belediye başkan adayı oldu. Milletvekili seçimlerinde AKP'den Milletvekili aday adayı olan ve parti adına deprem bölgesine yapılacak olan 20 bin TL'lik bağışın üzerine 1 milyon TL koymasıyla kamuoyundan tebrik toplayan Kurtuluş, partisinden istifa ederek belediye başkanlığına aday oldu.
- Siyaset
AKP'li o isim bağımsız aday oluyor!
AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Muhammet Kurtuluş, aday olarak gösterilmemesinin ardından Körfez'de bağımsız aday olma kararı aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.