Kocaeli Kandıra'da 560 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BALCI Mahalle/Köy, 189 Ada, 33 Parsel,

Yüzölçümü : 560,39 m2

Kıymeti : 38.453,96 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:12 Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/ 2024 - 10:12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:12

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.