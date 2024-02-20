Medikal malzeme satın alınacak

5 KISIM 7 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI

KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



5 KISIM 7 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin a) Adı : KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvari no: 29 41780 KÖRFEZ/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2625266666 - 2625267299 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KISIM 7 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM 7 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Körfez Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünler, sözleşme süresi içerisinde en fazla 4 (dört) sipariş ile peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında ve sipariş sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Malzemeler yazılı siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir.. Malzemeler yüklenici tarafından taşınır sorumluları gözetiminde depo içerisine taşınmalı ve gösterilen yere istiflenmelidir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde İlgili Hastane taşınır servisine bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Bozuk ambalajlı malzemeler teslim alınmayacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Körfez Devlet Hastanesi Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB/ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.

Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir.

Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) TITUBB/ÜTS Kapsamında olmayan ürünler için söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanı "yeterlilik bilgileri tablosunun" ilgili alanına belirtilecektir.

3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini "yeterlilik bilgileri tablosunun" ilgili alanına belirtilecektir.

4-)Belgesi idarece talep edilmesi durumunda;

4-)5. Kısım için TAPDK Etil Alkol Dağıtım Yetki Belgesi"yeterlilik bilgileri tablosunun "ilgi alanında belirlenecektir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1- İhale Komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında tüm kalemlerden numune isteme hakkına sahiptir. Numune isteme yazıları Ekap üzerinden bildirilecek olup, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. Tebliğ Tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde istekliler, cins ve miktarı belirtilen numuneleri satınalma birimine teslim edeceklerdir. Süresi içerisinde komisyona numune vermeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.İhalemize iştirak ederek kendisiyle sözleşme imzalanan ürünlerin numuneleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır.

3.İstekliler numune sunma aşamasında tüm kalemler için teknik şartnameye uygun ürün vereceğine dair taahhüt belgesi sunacaktır



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.