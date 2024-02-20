Ford Otosan temsilcileri gazetemizi ziyaret etti

Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde görevli Gökçe Demirel Kutan, Esra Muşkara ve PR Ajans temsilcisi Aslı Karaosmanoğlu, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, bir süre görüştü. Kutan ve Muşkara, Ford Otosan ile ilgili bilgi verirken, Akbulut da kendilerine Kocaeli basını hakkında bilgilendirmede bulundu.