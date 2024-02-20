Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde görevli Gökçe Demirel Kutan, Esra Muşkara ve PR Ajans temsilcisi Aslı Karaosmanoğlu, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, bir süre görüştü. Kutan ve Muşkara, Ford Otosan ile ilgili bilgi verirken, Akbulut da kendilerine Kocaeli basını hakkında bilgilendirmede bulundu.
20 Şub 2024 - 12:50- Gündem Güncelleme:
Ford Otosan temsilcileri gazetemizi ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.