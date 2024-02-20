20 Şub 2024 - 12:50- Gündem G:

Ford Otosan temsilcileri gazetemizi ziyaret etti

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Ford Otosan temsilcileri gazetemizi ziyaret etti mask

Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde görevli Gökçe Demirel Kutan, Esra Muşkara ve PR Ajans temsilcisi Aslı Karaosmanoğlu, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, bir süre görüştü. Kutan ve Muşkara, Ford Otosan ile ilgili bilgi verirken, Akbulut da kendilerine Kocaeli basını hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ford Otosan temsilcileri gazetemizi ziyaret etti
# Ford Otosan

20 Şub 2024 - 12:50 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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