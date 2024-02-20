DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 9 şüpheliyi belirledi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının da destek verdiği çalışmalarda, belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için bu sabah şafak operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek, 5 adet dolu av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar ve yasak yayın kapsamında bulunan 5 adet kitaba el konuldu.

8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.