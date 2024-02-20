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KARTEPE’DE ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER  

Kartepe Belediyesi Sanat Evi’nde Ahmet Kemal Saral’ın kişisel karma sergisi açıldı. 62 eserin yer aldığı sergi 28 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerine açık.  

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KARTEPE’DE ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER   mask
KARTEPE’DE ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER  
KARTEPE’DE ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER  
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Kartepe Belediyesi kültür, sanat etkinlikleri kapsamında “Anadolu Medeniyetlerinden İzler” sergisi büyük ilgi gördü. Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in katılımıyla Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral tarafından farklı tekniklerle hazırlanan 62 eser görenleri tarihe yolculuğa çıkarıyor.  

TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK

Sergide yer alan eserler hakkında bilgi veren Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral, “Burada farklı tekniklerle oluşturulan eserler bulunmaktadır. Resim, heykel, fotoğraf baskı, strafor rölyef, mozaik, ebru teknikleriyle eserler hazırladım. Yaptığım eserlerin çocuklarımıza ilham vermesini istedim. Eserler Hititler, Asurlar, Urartular Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek oluşturuldu.

FARKLI ESERLER

Serginin açılışına katılan Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’e yapılan eserler hakkında Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral bilgi verdi. Sergi açılışında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın selamlarını ileten Başkan Vekili Akyüz, “Burada bulunan eserler çok güzel. Kültürümüzün farklı dönemlerini ve değerlerimizi yansıtıyor. Öğrencilerimizin sergiye büyük ilgi göstermesini diliyorum” açıklamasında bulundu. Sergi açılışı sonrasında Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral, uygulamalı eserler hakkında sergiye katılan gençlerle özel olarak ilgilenip bilgi verdi.  
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20 Şub 2024 - 12:59 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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