KARTEPE’DE ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER  

Kartepe Belediyesi kültür, sanat etkinlikleri kapsamında “Anadolu Medeniyetlerinden İzler” sergisi büyük ilgi gördü. Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in katılımıyla Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral tarafından farklı tekniklerle hazırlanan 62 eser görenleri tarihe yolculuğa çıkarıyor.
TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK
Sergide yer alan eserler hakkında bilgi veren Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral, “Burada farklı tekniklerle oluşturulan eserler bulunmaktadır. Resim, heykel, fotoğraf baskı, strafor rölyef, mozaik, ebru teknikleriyle eserler hazırladım. Yaptığım eserlerin çocuklarımıza ilham vermesini istedim. Eserler Hititler, Asurlar, Urartular Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek oluşturuldu.
FARKLI ESERLER
Serginin açılışına katılan Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’e yapılan eserler hakkında Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral bilgi verdi. Sergi açılışında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın selamlarını ileten Başkan Vekili Akyüz, “Burada bulunan eserler çok güzel. Kültürümüzün farklı dönemlerini ve değerlerimizi yansıtıyor. Öğrencilerimizin sergiye büyük ilgi göstermesini diliyorum” açıklamasında bulundu. Sergi açılışı sonrasında Emekli Öğretmen Ahmet Kemal Saral, uygulamalı eserler hakkında sergiye katılan gençlerle özel olarak ilgilenip bilgi verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.