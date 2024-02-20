Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat yöneticileri ile birlikte esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Sezer, hayırlı işler dileklerini ileterek yerel seçimler için destek istedi. Yeni dönemde ilçeye büyük hizmetler kazandıracaklarını söyleyen Başkan Sezer, “Gölcük'te dev yatırımlar bir bir hayata geçirilecek” dedi.
HAYALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Merkez, Dumlupınar ve İhsaniye’de esnafları ziyaret eden Başkan Sezer, yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Sezer, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılan şehirlerarası yeni otobüs terminali, Kuruçeşme kayık çekek yeri, Donanma Parkı gibi projeler devam ederken, yeni dev projeler için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıllardır hayali kurulan ve Gölcük için hayati önem taşıyan D-130 battı-çıktı projesi ise hayata geçirilecek projelerin en başında yer alıyor. Gölcük Kent Geçişi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilçenin trafik yoğunluğunu büyük oranda rahatlayacak” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kavaklı - mesai saatında seçim çalışması yapılır mı? hakkım haram olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.