- Siyaset

Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz”

Yerel seçim çalışmalarına durmaksızın devam eden Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük'te dev yatırımlar bir bir hayata geçirilecek” dedi.  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz” mask
Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz”
Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz”
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat yöneticileri ile birlikte esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Sezer, hayırlı işler dileklerini ileterek yerel seçimler için destek istedi. Yeni dönemde ilçeye büyük hizmetler kazandıracaklarını söyleyen Başkan Sezer, “Gölcük'te dev yatırımlar bir bir hayata geçirilecek” dedi.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Merkez, Dumlupınar ve İhsaniye’de esnafları ziyaret eden Başkan Sezer, yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Sezer, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılan şehirlerarası yeni otobüs terminali, Kuruçeşme kayık çekek yeri, Donanma Parkı gibi projeler devam ederken, yeni dev projeler için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıllardır hayali kurulan ve Gölcük için hayati önem taşıyan D-130 battı-çıktı projesi ise hayata geçirilecek projelerin en başında yer alıyor. Gölcük Kent Geçişi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilçenin trafik yoğunluğunu büyük oranda rahatlayacak” dedi.
# AKP, büyük, seçim, yeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dumlupınar

20 Şub 2024 - 13:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.016.567 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kavaklı - mesai saatında seçim çalışması yapılır mı? hakkım haram olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 14:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL