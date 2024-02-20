Sezer, “Gölcük’te yatırımları bir bir hayata geçireceğiz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat yöneticileri ile birlikte esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Sezer, hayırlı işler dileklerini ileterek yerel seçimler için destek istedi. Yeni dönemde ilçeye büyük hizmetler kazandıracaklarını söyleyen Başkan Sezer, “Gölcük'te dev yatırımlar bir bir hayata geçirilecek” dedi.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Merkez, Dumlupınar ve İhsaniye’de esnafları ziyaret eden Başkan Sezer, yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Sezer, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılan şehirlerarası yeni otobüs terminali, Kuruçeşme kayık çekek yeri, Donanma Parkı gibi projeler devam ederken, yeni dev projeler için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıllardır hayali kurulan ve Gölcük için hayati önem taşıyan D-130 battı-çıktı projesi ise hayata geçirilecek projelerin en başında yer alıyor. Gölcük Kent Geçişi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilçenin trafik yoğunluğunu büyük oranda rahatlayacak” dedi.