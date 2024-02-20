Şirin: "Derince’mize birlikte değer katacağız"

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’a ziyarette bulundu. Programda Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan ve Cumhur İttifakı teşkilat yöneticilerin de eşlik etti.
DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR
Bekir Sargın’a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin konuşmasında “Derince’mizin gelişimine katkı sunacak her projeye ve öneriye açığız. Bu konuda esnaflarımız ve esnaf odalarımızın önerileri bizim için çok kıymetli. Birlikte çalışacak, Derince’mize değer katan çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız” dedi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın da ziyareti dolayısıyla Başkan Adayı İbrahim Şirin ve konuklarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.