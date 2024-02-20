Şirin: "Derince’mize birlikte değer katacağız"

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’a ziyarette bulundu. Programda Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan ve Cumhur İttifakı teşkilat yöneticilerin de eşlik etti.

DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR

Bekir Sargın’a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin konuşmasında “Derince’mizin gelişimine katkı sunacak her projeye ve öneriye açığız. Bu konuda esnaflarımız ve esnaf odalarımızın önerileri bizim için çok kıymetli. Birlikte çalışacak, Derince’mize değer katan çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız” dedi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın da ziyareti dolayısıyla Başkan Adayı İbrahim Şirin ve konuklarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.