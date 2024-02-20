Ünlü YouTuber ölü bulundu

Ege’deki Girit Adası’nda yaşayan ve balık avlamak için kano ile denize açılan Yunanistan’ın ünlü YouTuber’ı ve arkadaşı kayboldu. Sahil güvenlik yaptığı aramalarda 24 saat sonra Ege Denizi açıklarında YouTuber ve arkadaşının cesetlerine ulaştı.

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Sfakia kentinde yaşayan ülkenin ünlü YouTuberlarından 44 yaşındaki Tasos Thesodoseu ile arkadaşı 50 yaşındaki Kostas Manetakis ile geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde kanoya binerek balık avlamak ve video çekmek için denize açıldı.

GERİ DÖNMEYİNCE ARAMA BAŞLATILDI

Yaşadığı maceraları YouTube sayfasından paylaşan Tasos ile arkadaşı akşam saatlerinde geri dönmeyince yakınları sahil güvenlik ve liman başkanlığına bilgi vererek yardım istedi.

CESETLERİ BULUNDU

Resmo ve Sfakia kentinden ayrılan balıkçılar da arama kurtarma çalışmalarına başladı. Denizden ve havadan helikopter ile yalpan aramalar sonrasında ünlü YouTuber ve arkadaşının cesetleri sahilden 4 mil açıkta Ege Denizi’nde 48 saat sonra bulunarak Girit Adası’na getirildi. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Thesodoseu ve Manetakis’in ölümü Girit ve Yunanistan’da şoke etkisi yarattı.Thesodoseu ve Manetakis’in balık avlamak ve av anını videoya çekmek için açıldıkları denizde fırtına ve akıntı ile açık denize sürüklenerek boğuldukları belirtildi.