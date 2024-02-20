Kocaeli'de ramazan pidesi zammı ulusal basında!

Ramazan ayının başlamasına 3 hafta gibi bir süre kalınca Kocaeli’de pide fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı konuya ilişkin yaptığı açıklamada pide fiyatının yüzde 85 artacağını ifade ederek, “Muhtemelen salı günü Fırıncılar Odası yönetim kurulu olarak toplanacağız. Bir gün sonra da birlik toplantısı olur. Odada aldığımız karar birlikte netleşir. Bir yıl önce 310 gram tekli pide 10 liraydı. Bu yıl 340 gram tekli pide 20 lira olursa, fiyatı yüzde 85 artış olur” dedi.

340 GRAM PİDE 20 TL OLACAK

Sarı konuşmasının devamın şu ifadelere yer verdi, “Çarşamba veya perşembe günü gramajı da netleşecek. Ama yüzde 90 İstanbul’un da yaptığı şekilde 340 gram 20 lira olur diye düşünüyoruz. Zaten pek çok il de öyle karar alıyor.

EN ÖNEMLİ GİRDİ MALİYET VE İŞÇİLİK

Bizim sektörde en önemli girdi maliyet ve işçilik. Sonrasında un, kira, yakıt ve diğerleri geliyor. Mesela un fiyatı geçen yıl 350 liraydı bu yıl 850 lira. Asgari ücret geçen yıl 8 bin 500 liraydı bu yıl 17 bin lira. Mazot 22 lira civarındaydı bu yıl 45 bin lira. Kira, doğalgaz, elektrik ve poşet her şey fiyatı arttı.”

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Gazetemizde yer alan haber eski ismiyle Fox olan Now'da yer aldı.