Kocaeli'de ramazan pidesi zammı ulusal basında!

Ramazan ayının başlamasına 3 hafta gibi bir süre kalınca Kocaeli’de pide fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı konuya ilişkin yaptığı açıklamada pide fiyatının yüzde 85 artacağını ifade ederek, “Muhtemelen salı günü Fırıncılar Odası yönetim kurulu olarak toplanacağız. Bir gün sonra da birlik toplantısı olur. Odada aldığımız karar birlikte netleşir. Bir yıl önce 310 gram tekli pide 10 liraydı. Bu yıl 340 gram tekli pide 20 lira olursa, fiyatı yüzde 85 artış olur” dedi.
340 GRAM PİDE 20 TL OLACAK
Sarı konuşmasının devamın şu ifadelere yer verdi, “Çarşamba veya perşembe günü gramajı da netleşecek. Ama yüzde 90 İstanbul’un da yaptığı şekilde 340 gram 20 lira olur diye düşünüyoruz. Zaten pek çok il de öyle karar alıyor.
EN ÖNEMLİ GİRDİ MALİYET VE İŞÇİLİK
Bizim sektörde en önemli girdi maliyet ve işçilik. Sonrasında un, kira, yakıt ve diğerleri geliyor. Mesela un fiyatı geçen yıl 350 liraydı bu yıl 850 lira. Asgari ücret geçen yıl 8 bin 500 liraydı bu yıl 17 bin lira. Mazot 22 lira civarındaydı bu yıl 45 bin lira. Kira, doğalgaz, elektrik ve poşet her şey fiyatı arttı.”
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Gazetemizde yer alan haber eski ismiyle Fox olan Now'da yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Konyalı 42 - Açıklama yapmak kolay. Vatandaşı düşünen yok. Kar marjını az tutsanizda vatandaş Ramazan da Pideyi rahatça yiyebilse. Ne olur yani 5 lira kar edeceginize 2 lira kar edin. Hep kendinizi değil biraz da sizi bu günlere getiren vatandaşı düşünseniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.