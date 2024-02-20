Kocaeli’deki tekstil firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Deniz Mahallesi Yeni Liman yolunda faaliyet gösteren tekstil firması bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul ve en fazla doktora mezunu olması şartıyla 1 beden işçisi ve 50 konfeksiyon işçisi olmak kaydıyla toplamda 51 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.