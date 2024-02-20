Belediye Derince’de söz Taner Gülleri’nin

ANLAŞMA ÖNCEKİ AKŞAM YAPILDI

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yollarını ayırmıştı. Kocaeli temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu. Derince, Kocaelispor’un efsane futbolcularından, bir dönem yardımcı antrenörlük de yapmış olan Taner Gülleri ile anlaştı. Gülleri ile önceki akşam görüşüldü ve şartlarda vakıf olundu.

SON OLARAK FETHİYESPOR’U ÇALIŞTIRDI

Taner Gülleri antrenörlük kariyerine Samsunspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Göztepe ve Kahramanmaraş’ta yardımcı antrenörlük yaptı. Gülleri Kartalspor ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Kartalspor ve Gölcükspor’u çalıştıran Gülleri, Kocaelispor, Vanspor ve Fethiyespor’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Fethiyespor’un teknik direktörü oldu.