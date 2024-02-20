Belediye Derince’de söz Taner Gülleri’nin

ANLAŞMA ÖNCEKİ AKŞAM YAPILDI
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yollarını ayırmıştı. Kocaeli temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu. Derince, Kocaelispor’un efsane futbolcularından, bir dönem yardımcı antrenörlük de yapmış olan Taner Gülleri ile anlaştı. Gülleri ile önceki akşam görüşüldü ve şartlarda vakıf olundu.
SON OLARAK FETHİYESPOR’U ÇALIŞTIRDI
Taner Gülleri antrenörlük kariyerine Samsunspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Göztepe ve Kahramanmaraş’ta yardımcı antrenörlük yaptı. Gülleri Kartalspor ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Kartalspor ve Gölcükspor’u çalıştıran Gülleri, Kocaelispor, Vanspor ve Fethiyespor’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Fethiyespor’un teknik direktörü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.