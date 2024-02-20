2 çocuk babası kalbine yenildi

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Burak Döğer evinde kalp krizi geçirdi. 44 yaşındaki Döğer yakınları tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bugün Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.