20 Şub 2024 - 14:25- Asayiş G:

2 çocuk babası kalbine yenildi

Körfez'de ikamet eden 44 yaşındaki iki çocuk babası Burak Döğer evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

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2 çocuk babası kalbine yenildi mask

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Burak Döğer evinde kalp krizi geçirdi. 44 yaşındaki Döğer yakınları tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bugün Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

20 Şub 2024 - 14:25 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - COVİD-19 AŞILARI SONRASI KALP KRİZİ PANDEMİSİ YAŞIYORUZ ÜLKE OLARAK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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