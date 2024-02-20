AKP'nin Darıca Belediyesi meclis üyesi adayları belli oldu

AKP'nin Darıca'daki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Muzaffer Bıyık'ın aday olduğu Darıca'da meclis üyesi listesi şu şekilde:
LİSTE ADAYLAR
Murat Kaya
İsmail Ramazanoğlu
Engin Güneş
Selma Gülenç
Hüseyin Okutan
Fatih Gürsoy
Hüsamettin Ergül
Yılmaz Tunalı
Kenan Paltacı (MHP)
Osman Ağyar
Mustafa Kaya
Vedat Yılmaz (BBP)
Kazım Güngör
Hasan Yeniay (MHP)
Nurgül Kahveci Fırtına
Veysel Özgür
Köksal Akçay
Erdoğan Tonk
Gaye Kolcuoğlu
Aziz Türkcan
Hızır Bilgin
Ahmet Akçay
İzzet Kardeş
Tayfun Arslan
Metin Alaş
Bahadır Çalık
Barış Kurt
Emine Altay Çetinkaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.