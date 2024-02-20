20 Şub 2024 - 14:44- Siyaset G:

AKP'nin Darıca Belediyesi meclis üyesi adayları belli oldu

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AKP'nin Darıca Belediyesi meclis üyesi adayları belli oldu mask

AKP'nin Darıca'daki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Muzaffer Bıyık'ın aday olduğu Darıca'da meclis üyesi listesi şu şekilde:

LİSTE ADAYLAR

Murat Kaya
İsmail Ramazanoğlu
Engin Güneş
Selma Gülenç
Hüseyin Okutan
Fatih Gürsoy
Hüsamettin Ergül
Yılmaz Tunalı
Kenan Paltacı (MHP)
Osman Ağyar
Mustafa Kaya
Vedat Yılmaz (BBP)
Kazım Güngör
Hasan Yeniay (MHP)
Nurgül Kahveci Fırtına
Veysel Özgür
Köksal Akçay
Erdoğan Tonk
Gaye Kolcuoğlu
Aziz Türkcan
Hızır Bilgin
Ahmet Akçay
İzzet Kardeş
Tayfun Arslan
Metin Alaş
Bahadır Çalık
Barış Kurt
Emine Altay Çetinkaya
# AKP, Darıca, oldu, aday, meclis üyesi

20 Şub 2024 - 14:44 - Siyaset

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