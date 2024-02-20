AKP'nin Darıca Belediyesi meclis üyesi adayları belli oldu

AKP'nin Darıca'daki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Muzaffer Bıyık'ın aday olduğu Darıca'da meclis üyesi listesi şu şekilde:

LİSTE ADAYLAR

Murat Kaya

İsmail Ramazanoğlu

Engin Güneş

Selma Gülenç

Hüseyin Okutan

Fatih Gürsoy

Hüsamettin Ergül

Yılmaz Tunalı

Kenan Paltacı (MHP)

Osman Ağyar

Mustafa Kaya

Vedat Yılmaz (BBP)

Kazım Güngör

Hasan Yeniay (MHP)

Nurgül Kahveci Fırtına

Veysel Özgür

Köksal Akçay

Erdoğan Tonk

Gaye Kolcuoğlu

Aziz Türkcan

Hızır Bilgin

Ahmet Akçay

İzzet Kardeş

Tayfun Arslan

Metin Alaş

Bahadır Çalık

Barış Kurt

Emine Altay Çetinkaya