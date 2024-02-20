AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi listesi belli oldu

AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Ali Yıldırım Sezer'in aday olduğu Gölcük'te meclis üyesi listesi şu şekilde:
MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
Berna Abiş
Sedat Kul
Ali Ruhan Çelik
Kadir Özdemir
Samet Sırma ( MHP)
Muhammet Turan
İbrahim Kılıç
İbrahim Uzuner
Hüseyin Dilber
Recep Başkurt
Kürşat Çakıroğlu (MHP)
Hülya Gökalp
Güngör Belel
Murat Saral (MHP)
İlyas Yazıcı
Turan Ablak
Nurdan İnci
Ergün Akkaya
KONTENJAN
Mehmet Olgan
Adem Kurt
Hasan Bat
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.