AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi listesi belli oldu

AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Ali Yıldırım Sezer'in aday olduğu Gölcük'te meclis üyesi listesi şu şekilde:

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

Berna Abiş

Sedat Kul

Ali Ruhan Çelik

Kadir Özdemir

Samet Sırma ( MHP)

Muhammet Turan

İbrahim Kılıç

İbrahim Uzuner

Hüseyin Dilber

Recep Başkurt

Kürşat Çakıroğlu (MHP)

Hülya Gökalp

Güngör Belel

Murat Saral (MHP)

İlyas Yazıcı

Turan Ablak

Nurdan İnci

Ergün Akkaya

KONTENJAN

Mehmet Olgan

Adem Kurt

Hasan Bat