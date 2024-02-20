20 Şub 2024 - 14:48- Siyaset G:

AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi listesi belli oldu

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AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi listesi belli oldu mask

AKP'nin Gölcük'teki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Ali Yıldırım Sezer'in aday olduğu Gölcük'te meclis üyesi listesi şu şekilde:

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

Berna Abiş
Sedat Kul
Ali Ruhan Çelik
Kadir Özdemir
Samet Sırma ( MHP)
Muhammet Turan
İbrahim Kılıç
İbrahim Uzuner
Hüseyin Dilber
Recep Başkurt
Kürşat Çakıroğlu (MHP)
Hülya Gökalp
Güngör Belel
Murat Saral (MHP)
İlyas Yazıcı
Turan Ablak
Nurdan İnci
Ergün Akkaya

KONTENJAN
Mehmet Olgan
Adem Kurt
Hasan Bat
# AKP, oldu, aday, meclis üyesi

20 Şub 2024 - 14:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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