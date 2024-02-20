AKP'nin Çayırova'daki meclis üyesi listesi belli oldu

AKP'nin Çayırova'daki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Çayırova listesinde 28 isim yer aldı. Liste şu şekilde:

SEYHAN DÜNMEZ

GÜNAY UZUN

NİZAMETTİN GÜNAY

AHMET GÜÇER

METİN DEMİRCİ

İSKENDER TURAN

SEFA YILMAZ

FERHAT KARABULUT

KADİR KURUN

FURKAN YAVUZ

ERCAN ASLAN

ATİLLA AYDIN

ERDEM KARAKAŞ

TAMER TOPLU

NEŞE AYDIN

NESRİN YILMAZ

HALİL HALİFEOĞLU

MURAT DİNÇ

ERSİN ÖZCAN

MUAMMER KARACA

ALİ ÖZÇELİK

ORHAN ÇITAK

EMİNE OTLU

ENES AKTAŞ

KAYHAN ŞAHİNER

ESAT UZUN

ERGİN DEMİR

MUSTAFA GÖK