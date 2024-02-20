AKP'nin Çayırova'daki meclis üyesi listesi belli oldu

AKP'nin Çayırova'daki meclis üyesi adayları belli oldu. Cumhur İttfakı YSK'ya teslim edilmesi gereken meclis üyesi listelerini açıkladı. Çayırova listesinde 28 isim yer aldı. Liste şu şekilde:
SEYHAN DÜNMEZ
GÜNAY UZUN
NİZAMETTİN GÜNAY
AHMET GÜÇER
METİN DEMİRCİ
İSKENDER TURAN
SEFA YILMAZ
FERHAT KARABULUT
KADİR KURUN
FURKAN YAVUZ
ERCAN ASLAN
ATİLLA AYDIN
ERDEM KARAKAŞ
TAMER TOPLU
NEŞE AYDIN
NESRİN YILMAZ
HALİL HALİFEOĞLU
MURAT DİNÇ
ERSİN ÖZCAN
MUAMMER KARACA
ALİ ÖZÇELİK
ORHAN ÇITAK
EMİNE OTLU
ENES AKTAŞ
KAYHAN ŞAHİNER
ESAT UZUN
ERGİN DEMİR
MUSTAFA GÖK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.