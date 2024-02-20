AKP'nin Gebze Belediye meclis üyesi listesi belli oldu. İşte AKP Gebze’nin meclis üyesi adayları şu şekilde:
KONTENJAN
Hasan Özdemir
Emrullah Bilgin
Hüseyin Önder
İrfan İrtegün
TAM LİSTE
Hasan Soba
Mahmut Yandık
Mustafa Demirhan
Ömer Cihan Kavak -MHP
Habibe Çırak
Selim Malkoç
Fatih İşlek
Talip Demir
Azim Uysal
Efari Bahçevan
Güler Şahin Gencay
Selamet Güner
Birgül Tokmak
A. Hüseyin Çelebi
Mustafa Demir
Mustafa Önal
Mehmet Dinç
Okan Şen
Halil Aytaç (Mahalle Başkanı)
Osman Sezer
Mustafa Ateş
Hüseyin Katı (Mahalle Başkanı)
Hatice Uludağ( MHP)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.