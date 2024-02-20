İYİ Parti'den istifa eden isim SP'den İzmit adayı oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin İzmit adayı belli oldu. Kandıralılar Derneği Başkanı ve Kandıra Meclis üyesi Sinan Yolcu Saadet Partisi’nin İzmit adayı oldu. Yolcu geçtiğimiz hafta İYİ Parti’den istifa etmişti.

SİNAN YOLCU KİMDİR?

1978 yılında Kandıra’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı.

Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu.

Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır.

Kandıralılar Derneği Başkanı.

İyi Parti Kandıra Belediyesi meclis üyeliği yaptı.

İyi Parti’den geçen hafta istifa etmişti.

Evli ve dört çocuk babası.