İYİ Parti İzmit Meclis Üyesi listesi belli oldu!

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine kendi logosu altında katılma kararı alarak İzmit’tte Kamil Şirin'i aday göstermişti. Seçime yaklaşırken, adayların belediye meclis üyesi listeleri de netleşmeye başladı. İYİ Parti’nin İzmit Belediyesi Meclis üyesi listesi de belli oldu:
Meryem Boz,
Fidan Güney,
Volkan Yaşar,
Refik Kurt,
Halil İbrahim Bozalan,
Tügce Öz,
Banu Öztürk,
Gökhan Türkay,
Fazıl Taş,
Levim Gürsel,
Kadir Atıcı,
Neslihan Naipoglu,
Abuzer Özkan,
Hidayet Karaca,
Yıldız Boler,
Bahar Egridemir,
Berke Kılıç,
Derya Avcı,
Ugur Uzunçelebi,
Serhan Ünal,
Sefa Türk,
Zeynep Emek,
Melisa Gülsever,
Selma Altan,
Murat Mert Üçcan,
KONTENJAN
Emre Evren,
Şükrü Çakır,
Sebehat Altunyurtan,
Davut Yalçın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Birol - bunlarda ERZURUMLU dur parti erzurumlular partisi oldu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.