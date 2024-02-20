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Büyükgöz ve Kaya, Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla buluştu  

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Meclis Üyesi aday adaylarıyla bir araya geldi.  

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Büyükgöz ve Kaya, Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla buluştu   mask
Büyükgöz ve Kaya, Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla buluştu  
Büyükgöz ve Kaya, Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla buluştu  
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Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, meclis üyesi aday adaylarıyla bir araya geldi. Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya Başkan Büyükgöz ve İlçe Başkanı Recep Kaya’nın yanı sıra SKM Başkanı Hasan Özdemir, ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve meclis üyesi aday adayları katıldı.

BÜYÜKGÖZ: SAĞLAM ADIMLARLA DEVAM

Gebze'ye beş yıl daha sağlam adımlarla hizmet için yola çıktıklarını belirten Başkan Büyükgöz 'Gebze'ye hizmet yarışında görev almak için başvuran tüm meclis üyesi aday adaylarına başarılar diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte kentimiz için ülkemiz ve Gebzemiz için sağlam adımlarla hizmete devam edeceğiz. Gönül belediyeciliğine kaldığımız yerden devam etmeye hazırız, kararlıyız' dedi

BAŞKAN KAYA: HEPİMİZ KUTLU DAVANIN NEFERLERİYİZ

Gebze Ak Parti İlçe Başkanı Recep Kaya'da yaptığı açıklamada; 'Ak Partimizin ve Ak davamızın birer neferi olarak hizmet etmek için göreve talip olan tüm aday adaylarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bu kutlu davada listeye giren de girmeyen de aynı kararlılıkla sahalarda olacak. Ak Davamız için Gebze’mizde en yüksek oyu almak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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20 Şub 2024 - 15:03 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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