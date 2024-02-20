Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gebze'de bir şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 109 elektronik sigara, bin 190 paket gümrük kaçağı sigara, 199 şişe yabancı ülke bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki ve 6 şişe elektronik sigara likidi el geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı.