Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gebze'de bir şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 109 elektronik sigara, bin 190 paket gümrük kaçağı sigara, 199 şişe yabancı ülke bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki ve 6 şişe elektronik sigara likidi el geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı.
20 Şub 2024 - 15:04- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu
Gebze ilçesinde bir şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada 109 elektronik sigara, bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ve 199 şişe yabancı ülke bandrollü gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.